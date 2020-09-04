Режим Лукашенко отреагировал на выступление Тихановской перед СБ ООН

Неформальная конференция СБ ООН по ситуации в Беларуси является нелегитимной и противоречит уставу ООН. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.

«Мы уважаем Совет безопасности как главный орган ООН с главной функцией, цитирую, «поддерживать международные мир и безопасность». Авторитет и репутация Совета безопасности таким образом должны уважаться и защищаться. Будучи открытыми для широкого и конструктивного диалога, мы никогда не примем попытки других стран-членов злоупотреблять полномочиями Совета безопасности, в том числе проводя неофициальные встречи, как сегодня, чтобы набрать политические очки, применяя избирательный подход», — заявил Рыбаков после выступления Светланы Тихановской.

По словам Валентина Рыбакова, такие попытки нарушают положения устава организации, а вопросы нарушения прав человека должны рассматриваться соответствующими органами ООН, имеющими полномочия на осуществление подобной деятельности.

«…Белорусские власти не потерпят внешнего вмешательства. Мы призываем наших зарубежных партнеров продемонстрировать мудрость и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или национальные ограничительные меры в отношении Беларуси нанесут вред всем. Мы призываем все страны соблюдать нормы международного права и базовые правила международных отношений, а также принципы устава ООН», - заявил Рыбаков, которого цитирует tut.by.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что ситуация в Беларуси не должна обсуждаться на заседаниях Совета безопасности, так как не представляет угрозы миру и является внутренним делом страны.

Он также отметил, что белорусские власти не отрицают случаи насилия, произошедшие, по его словам, во время разгона агрессивных толп, ставивших под угрозу соблюдение закона и поддержание порядка в стране. Он сравнил белорусские протесты с французским движением «желтых жилетов», недавними демонстрациями в Берлине, США и Болгарии, по которым не было каких-либо заседаний Совбеза ООН, а лидерам этих протестов не давали площадку для выступления. Также он поставил под сомнения высказывания Светланы Тихановской.

— Мы внимательно слушали Светлану Тихановскую. Мы слышали заявление, что она выиграла выборы. Но кто это подтвердил? Это новая реальность, где любой может провозгласить себя избранным президентом?

Полянский заявил, что на данный момент для Беларуси существует угроза иностранного вмешательства, которую и следует обсуждать.

— Фактически существует одна тема для обсуждения сегодня, раз мы все здесь собрались — вопиющее вмешательство иностранных сил, прежде всего западных и южных соседей Беларуси, во внутренние дела с четкой целью смены режима. Эти манипуляции и давление начались даже до проведения выборов. В конце июля президент Польши Анджей Дуда приказал мобилизовать армейские подразделения и даже заявил, что Польша будет готова взять под контроль определенные регионы Беларуси, которые когда-то принадлежали Польше.

Российский дипломат заявил, что большое количество агрессивных действий против Беларуси исходит от Украины, а в них участвуют представители националистических и неонацистских групп, включая «Тризуб» и «Правый сектор». По его словам, эти группы активно провоцировали радикальную активность в Минске и других городах, финансировали схожие мероприятия и, согласно информации российской стороны, для подготовки их членов работают тренировочные лагеря на Волыни и в Днепропетровской области. Он также напомнил об имеющихся у России данных о деятельности в Беларуси 200 украинских боевиков.