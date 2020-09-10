Лукашенко: Власть не для того дается, чтобы потом ее отдать

Лукашенко в очередной раз заявил, что не собирается отдавать власть, обнулив таким образом все заявления о готовности поменять Конституцию и провести новые президентские выборы.

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», - заявил Лукашенко, представляя Генпрокуратуре нового Генпрокурора.

«В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет. Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте. Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте», - признался Лукашенко в том, что очень боится публичных признаний в том, что они не могут дальше мириться с беззаконием в стране.

"И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы. Вы образованные люди. И вы думайте. Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона.

Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова", - допустил Лукашенко нарушение законов в противостоянии с несуществующей интервенцией.

"Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси", - заключил Лукашенко.

Он забыл добавить, что его дети живут в 18 резиденциях, в то время как у детей тех, перед кем ему пришлось распинаться, резиденций нет вообще.