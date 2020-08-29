Последнее обновление: 29.08.2020 22:26

Тихановская: Режим Лукашенко – моральный банкрот

Светлана Тихановская высказала беспокойство в связи решением режима Лукашенко отменить аккредитацию журналистов иностранных СМИ.

"Меня очень беспокоят новости из Минска о том, что режим отменяет аккредитацию западных СМИ и изгоняет всех журналистов из Беларуси… это еще один признак того, что этот режим -- моральный банкрот и единственный способ, которым он попытается удержаться у власти, -- это страх и запугивание. Эта тактика не сработает», - заявила Тихановская.

«Беларусский народ больше не боится. Мы победим. Самый темный час всегда перед рассветом», - сказал она.

Как сообщалось, сегодня МИД РБ лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ, таких как BBC, Reuters, Associated Press, ARD, France Press, Радио Свабода.

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