Лукашенко хочет полностью поменять Конституцию Беларуси

Конституционный суд Беларуси представил Лукашенко возможные изменения в действующую Конституцию страны. Однако сам белорусский правитель говорит, что надо обсуждать не поправки, а полностью новую конституцию.

"Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию. Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены", - сообщил сегодня Лукашенко.

«Сейчас на основании многих предложений юристов Конституционного суда можно переходить к следующему этапу: будет сформирована более широкая группа специалистов, которые попробуют написать проект Конституции и представить его главе государства. Я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. И третий этап - это будет, скорее всего, обсуждение обществом этой Конституции", - продолжил он.

"Никакие сроки я ставить не намерен и не собираюсь. Будет готов вариант - пойдем дальше ко второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа. Спешка здесь не приемлема, это серьезный вопрос: как будет жить и развиваться страна в будущем", - резюмировал Лукашенко.