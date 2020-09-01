Последнее обновление: 01.09.2020 12:16

Лавров обвинил Литву в раскачивании ситуации в Беларуси

Глава МИД РФ обвинил Литву в том, что власти этой страны пытаются раскачивать ситуацию в Беларуси.

"Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия", - сказал Лавров.

"У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь", - добавил он.

Недовольство Лаврова, а точнее Кремля объяснить несложно: 25 августа Светлана Тихановская выступила в Европейском парламенте. Уже 4 сентября г-жа Тихановская выступит на заседании Совета Безопасности ООН, 8 сентября – перед Парламентской Ассамблей Совета Европы.

На каждой встрече, в каждом разговоре и в каждом выступлении Светлана говорит о том, что ситуации в Беларуси - это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны.

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