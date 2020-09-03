Мишустин: Россия поддерживает территориальную целостность Беларуси

Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Беларуси, заявил сегодня прилетевший в Минск глава правительства России Михаил Мишустин.

"В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси", - сказал Михаил Мишустин.

По его словам, Беларусь является родной страной для России: «И дело не только в исторических, языковых, духовных связях. "Но и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом".