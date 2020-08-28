Путин с членами Совбеза РФ обсудил сотрудничество с Беларусью

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил развитие отношений с соседними государствами в целях выработки общих подходов различных ведомств к дальнейшему выстраиванию взаимодействия с ними.

"Мы сегодня обсудим развитие отношений с некоторыми из наших соседей, с государствами, с которыми у нас традиционно в силу географической близости большой объем отношений", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Отношения развиваются, и нужно согласовать наши позиции по некоторым ключевым вопросам, согласовать между ведомствами, выработать подходы для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнерами", - продолжил Путин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что, в частности, на совещании состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско- белорусского сотрудничества, передает Интерфакс.

Кроме того, в пятницу Песков сообщил о продолжении контактов между Москвой и Минском по поводу рефинансирования белорусского долга российской стороне.