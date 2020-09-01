В Кремле опасаются, что Запад начнет финансирование белорусской оппозиции

Российский МИД опять возмущается по поводу якобы существующего вмешательства западных стран во внутренние дела Беларуси.

"С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Беларусью странах Европы", - сетуют в МИД РФ.

В сообщении сказано, что такие призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте: "Рассчитываем, что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности".