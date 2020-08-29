Путин пока не планирует визит в Беларусь, сообщил в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пока планов поездки нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли президент РФ посетить Беларусь в ближайшее время.
В предыдущий раз Путин посещал Беларусь с рабочим визитом в июне 2019 года, передает ТАСС.
Песков также сообщил, что формат проведения запланированной на осень в Минске следующей встречи глава стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет уточняться.
"По саммиту формат проведения будет уточняться", - сказал представитель Кремля.
Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в мае в режиме видеоконференции.