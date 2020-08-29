Последнее обновление: 29.08.2020 13:24

Путин: Я поздравил Лукашенко с победой на выборах – Всё.

Путин дал понять, что он не намерен менять свою позицию в отношении результата прошедших в Беларуси выборов.

«Мы исходим из того, что выборы в Белоруссии состоялись. Я сразу это сделал - мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Лукашенко с победой на этих выборах. Всё!», - заявил Путин в интервью Брилеву.

Он также высказал свои претензии в адрес ОБСЕ.

«Белорусские власти пригласили ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», - подчеркнул Путин.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование