Последнее обновление: 30.08.2020 12:33

Путин и Лукашенко договорились в ближайшее время провести встречу в Москве

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, сообщили в Кремле. Договоренность достигнута во время телефонного разговора.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении Кремля.

«Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время», - утверждает Пул первого.

«…обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси. Отдельно Лукашенко и Путин говорили на тему обстановки и вокруг нашей страны»

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