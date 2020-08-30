Последнее обновление: 30.08.2020 17:36

МВД подтвердило ввод в Минск бронетехники "для усиления мер безопасности личного состава"

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила ввод в воскресенье в Минск бронетехники "для усиления мер безопасности личного

состава".

"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", - cсообщила Чемоданова, передает "Интерфакс-Запад".

Ранее силовики подоналт 7 машин БТР ко Дворцу независиомости. Две машины оставили за цпью ОМОНа, остальные 5 загнали на территорию минской резиденции Лукашенко.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование