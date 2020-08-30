МВД подтвердило ввод в Минск бронетехники "для усиления мер безопасности личного состава"

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила ввод в воскресенье в Минск бронетехники "для усиления мер безопасности личного

состава".

"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", - cсообщила Чемоданова, передает "Интерфакс-Запад".

Ранее силовики подоналт 7 машин БТР ко Дворцу независиомости. Две машины оставили за цпью ОМОНа, остальные 5 загнали на территорию минской резиденции Лукашенко.