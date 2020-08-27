Последнее обновление: 27.08.2020 16:31

Путин: Россия подготовила вежливых человечков для засылки в Беларусь

Путин сегодня подтвердил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из правоохранителей для возможной помощи властям Беларуси.

Он заверяет, что вежливых людей не придется использовать, если экстремистские элементы не перейдут границ и не начнут разбой. Сейчас необходимости в этой помощи пока нет - есть надежда, что и не будет.

«Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», - сказал Путин. - «Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой».

Путин также утверждает, что Россия ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы, но Кремль исходит из мирного решения всех проблем в Беларуси.

"На мой взгляд, мы ведём себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны - и европейские, и американские", - сказал он.

Вместе с тем, Путин сказал, что в Беларуси не было зверств и насилия со стороны правоохранительных органов: белорусские правоохранители ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что…

Сенатор Джабаров заявил РИА Новости, что Россия вмешается в ситуацию в Беларуси только в том случае, если оппозиция перейдет к насильственному захвату госучреждений и банков

Вот такой вот политический пиз..ец от наших российских друзей.

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