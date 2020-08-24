Последнее обновление: 24.08.2020 18:26

Лукашенко продолжает играть в дружбу с Путиным

Лукашенко рассказал сегодня Путину, как, помахав автоматом перед камерами, он смог нормализовать обстановку в стране.

"Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране", - сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждалась и ситуация на "внешнем контуре, особенно на западном направлении" Беларуси. Тут Лукашенко похвастался, как ВВС Беларуси сбили 8 воздушных шаров, на которые могла быть прикреплена взрывчатка.

"Затрагивалась тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, Путин и его белорусский друг договорились, что Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса, а также о том, что граждане республики в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины.

В сообщении пресс-службы Кремля такие подробности почему-то отсутствуют.

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