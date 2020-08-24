Песков: Кремль не ведет переговоры с Координационным советом сторонников перемен в Беларуси

Россия не ведет переговоров с координационным советом белорусской оппозиции, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет каналов связи и какие-либо переговоры не ведутся", - сказал Песков.

Песков уточнил, что в Москве "точно пока не знают платформу и требования оппозиции".

"Мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Беларуси. Мы не собираемся в это вмешиваться", - сказал он. "Мы видели некие документы, которые верстались этими людьми, где больше акцент смешался в сторону от взаимодействия с Россией. Конечно, нам такие силы меньше импонируют. Но еще раз повторяю: никоим образом мы не вмешиваемся", - подчеркнул Песков, которого цитирует ТАСС.

Вместе с тем, Москве больше импонируют политики, которые выступают за союзничество России и Беларуси, но вмешиваться в ситуацию в соседней стране Кремль не собирается.

"Конечно, нам больше импонируют те политики в Беларуси, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнерство между нашими двумя братскими странами", - сказал он.

Песков сказал, что какое-либо установление контактов с оппозицией в любом случае шло бы в русле вмешательства во внутренние дела Беларуси. "Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным, и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас и в так называемой горячей стадии", - заявил он.

По словам Пескова, что нельзя искажать его слова о программе белорусской оппозиции в отношении России.

"Мы никак не можем повлиять на политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей", - заметил он, подчеркнув, что, насколько известно Кремлю, подавляющее большинство белорусов являются убежденными сторонниками продолжения союзничества двух стран.

"Мы высоко это ценим и эти чувства абсолютно разделяются в нашей стране", - сказал он. При этом, по словам Пескова, "те, кто наоборот больше склонен к отходу от союзничества", Кремлю нравятся меньше. "Это не секрет, но это обычная реакция любого государства", - отметил он.

Пресс-секретарь заявил о "минимальных намерениях" по продолжению союзнических отношений с РФ у представителей оппозиции в Беларуси. "Мы видели некие тексты, проекты текстов, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны, в которых в минимальной степени декларировались намерения по продолжению союзнических отношений", - повторил Песков.

Песков отказался комментировать кадры прибытия Лукашенко в свою резиденцию с автоматом и в бронежилете. "Я не буду отвечать на этот вопрос", - заявил представитель Кремля.