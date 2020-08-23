Последнее обновление: 23.08.2020 09:33

Зеленский советует своему другу Лукашенко провести новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы, что позволит разрешить политическую ситуацию в стране без крови. Впрочем, кровь уже пролилась.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», - сказал Зеленский в интервью Euronews.

По его словам, на повторные выборы пригласил бы всех международных наблюдателей, кто бы только захотел.

«Сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — дал совет Зеленский.

Впрочем, заранее известно, как Лукашенко отреагирует на совет Зеленского, скажет: «Деточка, когда ты проведешь 26 лет на посту президента, вот тогда я и послушаю, что ты петь будешь»…

Ранее по теме




blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование