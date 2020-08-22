ООН: В Беларуси погибли 4 человека в ходе протестов

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл заявила, что в ходе протестов в Беларуси погибли 4 человека.

«Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв, сделанный на прошлой неделе Верховным комиссаром, к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех утверждений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель 4-х человек в результате травм, полученных во время акций протеста. Жертвы имеют право на возмещение», - говорится в заявлении.

До настоящего времени сообщалось о трех погибших в результате насилия правоохранителей во время подавления мирных акций протеста – по одному человеку в Минске, Гомеле и Бресте.

"МВД никому не предоставляло подобной информации, это какой-то фейк", - заявила официальный представитель министерства Ольга Чемоданова (цитата Sputnik).

Между тем, речь может идти о еще одной жертве насилия в Минске еще в день выборов 9 августа, о которой публично не сообщалось в СМИ и интернете из-за нежелания родственников придавать огласке этот случай. Скорее всего, более подробные данные об этом случае есть у правозащитников, с которыми связывались близкие погибшего.

Текст заявления Лиз Тросселл:

«Мы принимаем во внимание, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые, как сообщается, были задержаны в связи с протестами, в настоящее время освобождены. Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, которые могут быть приговорены к суровому тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях. Сообщения о задержании людей еще поступали вчера.

Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан незаконно или произвольно, и прекратить задерживать людей за осуществление их прав на свободу выражения мнения и свободу мирных собраний.

Мы особенно обеспокоены тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все исчезли после начала протестов 9 августа.

Учитывая практику массовых задержаний, было невозможно получить полную информацию обо всех задержанных. Согласно соответствующим международным стандартам, Беларусь обязана обеспечить ведение полных и точных записей обо всех лицах, содержащихся под стражей, а также своевременное информирование членов их семей и адвокатов о том, где они содержатся.

Продолжают появляться сообщения о массовых пытках и жестоком обращении с людьми, в том числе с журналистами, и особенно с детьми, что вызывает тревогу, во время арестов и содержания под стражей. Поэтому мы обеспокоены тем, что, как сообщается, на сегодняшний день не было предпринято никаких действий по расследованию этих сообщений с целью привлечения виновных к ответственности.

Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв, сделанный на прошлой неделе Верховным комиссаром, к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех утверждений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель 4-х человек в результате травм, полученных во время акций протеста. Жертвы имеют право на возмещение.

Поскольку ситуация в Беларуси продолжает развиваться, правительству следует предпринять шаги для облегчения, а не подавления права на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Мы также призываем белорусские власти пересмотреть свой отказ от сотрудничества со Специальным докладчиком ООН по Беларуси. Конструктивное взаимодействие со Специальным докладчиком предоставило бы Беларуси реальную возможность продемонстрировать свою готовность задуматься над проблемами прав человека и отреагировать на них, особенно во время кризиса.

Мы также признаем важную роль, которую неправительственные организации в Беларуси играют в продолжении основной работы в области прав человека, в том числе путем документирования в сложных обстоятельствах заявлений о нарушениях прав человека как до, во время, так и после выборов. Их работу следует облегчать и поддерживать».