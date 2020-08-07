Комсомольская правда: Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией

Комсомольская правда сегодня опубликовала свою версию задержания 33 граждан России в Минске в материале с заголовком «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины».

Как известно, арестованных россиян обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу Сергея Тихановского и Николая Статкевича. Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне сепаратистов, и Украина уже затребовала их выдачу.

Между тем комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом… просто использовали втемную, утверждает издание.

По данным источника КП в российских спецслужбах, вербовка группы началась со звонка из Сирии. Некий «Сергей Петрович» обзванивал бывших (это важно) бойцов так называемой ЧВК «Вагнер» с предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии.

При этом на мобильниках действительно высвечивался код арабской республики (+963-931-42-562), однако, как выяснилось позже, номер был виртуальным. В сетях сотовой связи он не зарегистрирован, его местоположение определить невозможно, с него доступны только исходящие звонки.

«Сергей Петрович» … фактически занимался разведопросом, козыряя событиями и фактами, по которым можно было сделать вывод, что это точно один из боссов ЧВК «Вагнер». А то и высокий чин из Минобороны. Полковник - минимум! Поэтому никто даже не насторожился, когда он спрашивал о навыках управления «Буками» или о знакомстве с российскими военными в зоне АТО», - пишет КП

Один из задержанных Артем Миляев («Шаман») вызвался помочь рекрутировать группу для «работы за рубежом», тем более что с середины мая к переговорам подключился целый «менеджер по безопасности «Роснефти» Сергей Викторович Безинский (хотя человек с такими данными в России не значится, в штате «Роснефти» такой человек отсутствует).

«Шаман» начал искать добровольцев - Заказчику» нужны были 90 человек. В конце мая «Шаману» предложили увеличить группу вдвое - до 180 человек. Что он и сделал, отправив все анкетные данные с фотографиями и реквизитами банковских карт на «адрес «Роснефти».

6 июля «Шаман» получил «из «Роснефти» пренеприятнейшее известие. В Ливии смертью храбрых погиб «Сергей Петрович». Через несколько дней на него вышел новый куратор, позвонив уже с венесуэльского номера (+5-841-291-01-091). И ведь Артем Миляев, может даже, и пробил его - это в действительности номер консульского отдела посольства России в Каракасе. Вот только это телефон дежурного, без возможности исходящих международных звонков - то есть такой же полностью виртуальный номер, как и сирийский.

Новый «куратор Артур» предложил переориентироваться под «проекты «Роснефти» - там как раз нужны 180 человек. Только разбить их надо на 5 групп. Что и было сделано. У каждой - свой командир: «Шаман» (Миляев), «Юрич» (Кривенко), «Саныч» (Белик), «Парадокс» (фамилия редакции неизвестна), «Админ» (фамилия редакции неизвестна).

Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Группе «Юрича» предстояла морская переброска в Венесуэлу. По словам источника КП в российских спецслужбах, услуги «Шамана» по рекрутингу были оценены в 14 тысяч долларов, которые были положены на его счет через банкомат неизвестным человеком с бородой.

В первой партии - «Шамана» - были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске.

Вылет из Минска по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля. За 10 дней до этого Миляеву на электронную почту пришли копии билетов на самолет на рейс турецкой авиакомпании с вылетом из Минска 25 июля сего года. Авиабилеты выглядели как приобретенные через интернет-сайт фирмы Must Go (зарегистрированной в Киеве, тел. +380509468296), однако с указанием на билетах реквизитов туристической компании Coral Travel. Через офис «Турецких авиалиний» в Москве было установлено, что они приобретались… «в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании».

При бронировании была указана контактная информация в виде телефона +380509468296, который является номером телефона фирмы Тревел Сет, расположенной в Киеве по адресу: бульвар Вацлава Гавела, дом 6, корпус 17 А, офис 706/1, что подтверждается документами из московского представительства турецкой авиакомпании. Указанная фирма и ее директор, гражданка Украины Калюжная Нина Леонидовна, идентифицированы. Фирма зарегистрирована в январе 2020 года.

Кроме того, установлено, что в цепочку приобретателей билетов была встроена под брендом Must go украинская комания «Изи тревел Украйнс» (зарегистрирована в городе Львов, тел. +380975500325). При этом в качестве консолидатора данной группы билетов в системе бронирования указана Анна Алейник, телефоны +380442228500 и +380952945511.

Билеты для группы «Саныча» покупались тоже украинской фирмой «Эйр Лайф Логистик» (город Киев, Печeрский район, улица Предславинская, 11). Руководитель - Кашперская Алена Александровна, фирма также зарегистрирована в январе 2020 года.

И пока группа «Шамана» собиралась в путь, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля. О чем путешественников в известность даже не поставили. Пока отряд ехал из Москвы в Минск, бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число.

На границе с Беларусью россияне показали свои копии договоров с компанией «РН-Запад». Билеты нашлись у встречающей стороны - гражданина Беларуси Геннадия Компана, которые ему прислали с того же незарегистрированного «адреса «Роснефти» (info@office-Rosneft.org) и распечатаны на ближайшей к границе автозаправке.

Компан (источник издания предполагает, что на завершающем этапе операции он был привлечен к сотрудничеству спецслужбами Беларуси) и довез бойцов до Минска на двух микроавтобусах. Договора с компанией «РН-Запад» оказались фальшивыми, а подписавший их руководитель фирмы Рустамов давно живет в Самаре, а не в Минске.

Размещением россиян в Минске занималась Лариса Николаевна Самарина - «сотрудница российского посольства в Стамбуле», по совместительству - «специалист «Роснефти». Что, конечно, ни разу действительности не соответствует. (Она же числится то Самохиной, то Егоровой, ее личность сейчас устанавливается.) Эта «сотрудница» использовала зарегистрированный 15 июля подставной телефонный номер +7-903-399-96-97, который также виртуальный и в сотовых сетях не регистрировался.

И эта же Самарина выслала «Шаману» идентификационную карту с якобы своим фото для встречи в аэропорту Стамбула. А санаторий «Белорусочка» на группу она забронировала с 24 по 29 июля, объяснив менеджеру, что размещает группу пассажиров перенесенного рейса, о чем те и не подозревали, да еще и задержались на границе.

Перед вылетом, 25 июля, «Шаману» все-таки говорят об отмене рейса, давая указание уничтожить старые билеты, тем самым уничтожая важные улики. Все оплаты в рамках «проекта» «кураторами» проводились исключительно наличкой.

29 июля группу «Шамана» задерживает белорусская «Альфа», отдельно вяжут Бакуновича. В СМИ пишут, что 33 человека «не явились на рейс 25 июля». Хотя их билеты к тому моменту были аннулированы. «Саныч» безуспешно пытается связаться с Самариной. Та рекомендует распустить его группу, пока «кураторы решают проблему».

Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, что, собственно, и объясняет оперативную корректировку на сайте «Миротворец», куда были добавлены 12 человек из группы «Шамана». Еще 16 там уже «висели».

«Можно только предположить, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде «диверсантов». Не зря же Александр Лукашенко 24 июля во время посещения бригады спецназа обмолвился об «иностранных ЧВК», которые собираются наводить в Белоруссии беспорядки», - пишет КП.

«По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России… Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК «Вагнер», рикошетом должно было задеть «Роснефть» - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям», - резюмирует автор статьи.

По данным издания, материалы по всей этой спецоперации уже переданы в Следственный комитет РФ.