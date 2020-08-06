МИД РФ: Задержанные в Беларуси россияне должны вернуться на родину

Задержанные в Беларуси 33 гражданина РФ должны вернуться в Россию. Об этом в четверг заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о развитии ситуации вокруг задержанных россиян.

"Еще раз повторяем. Вина задержанных в Беларуси граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию", - сказала она, передает ТАСС.

Между тем, сегодня посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений и ход избирательной кампании в этой стра

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства РФ.

Отмечается, что стороны также обсудили участие российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами.