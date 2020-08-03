Последнее обновление: 03.08.2020 18:32

Семашко вызвали в МИД РФ из-за 33 «вагнеровцев»

Посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко в понедельник вызвали в российский МИД. Об этом сообщает департамент информации и печати внешнеполитического ведомства.

Во время разговора Семашко с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко «особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России», передает РБК.

Российская сторона заявила о том, что арест россиян был осуществлен «под безосновательным и надуманным предлогом», он не соответствует «духу братских союзнических отношений между двумя странами».

В МИД отметили, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и не собирается этого делать в будущем.





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