Семашко вызвали в МИД РФ из-за 33 «вагнеровцев»

Посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко в понедельник вызвали в российский МИД. Об этом сообщает департамент информации и печати внешнеполитического ведомства.

Во время разговора Семашко с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко «особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России», передает РБК.

Российская сторона заявила о том, что арест россиян был осуществлен «под безосновательным и надуманным предлогом», он не соответствует «духу братских союзнических отношений между двумя странами».

В МИД отметили, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и не собирается этого делать в будущем.