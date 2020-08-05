Последнее обновление: 05.08.2020 15:48

Медведев: Вылепить образ врага, а дальше хоть трава не расти

Дмитрий Медведев назвал печальным решение властей Беларуси задержать граждан России. По его мнению, отношения России и Беларуси стали разменной монетой в избирательной борьбе.

«Российско-белорусские отношения и даже Союзное государство стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании. Невозможно отделаться от мысли, что разные казусы - это часть такой несложной политической технологии. Вылепить образ врага и добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем, неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально», - заявил Медведев.

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