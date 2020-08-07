Посол РФ: Задержание россиян под Минском может быть провокацией третьей страны

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что ситуация с задержанием россиян в Беларуси была организована из-за рубежа, чтобы осложнить отношения между Москвой и Минском.

"Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане. По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", - заявил посол, передает ТАСС.

В свою очередь консул РФ в Беларуси Роман Попов сообщил, что 6-7 августа дипломаты РФ в Минске смогли встретиться с задержанными в Беларуси россиянами.

"Консулы посольства России отмечают, что изменился режим содержания наших граждан в лучшую сторону, граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий", - заявил Попов.