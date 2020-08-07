Последнее обновление: 07.08.2020 23:54

Посол РФ: Задержание россиян под Минском может быть провокацией третьей страны

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что ситуация с задержанием россиян в Беларуси была организована из-за рубежа, чтобы осложнить отношения между Москвой и Минском.

"Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане. По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", - заявил посол, передает ТАСС.

В свою очередь консул РФ в Беларуси Роман Попов сообщил, что 6-7 августа дипломаты РФ в Минске смогли встретиться с задержанными в Беларуси россиянами.

"Консулы посольства России отмечают, что изменился режим содержания наших граждан в лучшую сторону, граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий", - заявил Попов.

Ранее по теме




blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование