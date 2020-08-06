Дело боевиков: Лукашенко вызывает на торги генпрокуроров России и Украины

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «боевиками».

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу Генерального прокурора - вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским, моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы. Правонарушения они совершали на территории Беларуси. Пригласите сюда генерального прокурора Украины и генерального прокурора Российской Федерации. Все же озабочены этой проблемой. И положите втроем перед собой на стол международные договоры и соглашения, которые у нас с Российской Федерацией и с Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей. Вот документы, вот информация на стол – втроем решите. Не приедут – вопрос решим без них», - заявил Лукашенко.

Он сказал, что не надо кричать по телевизору и устраивать спектакли по этому поводу.

«Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить и из человеческого фактора. И мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектаклей ни политических, ни экономических. И пугать нас последствиями тоже не надо. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло. Поэтому повторяю: сядьте втроем, делайте, как вы считаете нужным, на основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», - заключил белорусский правитель.