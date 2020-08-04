МИД РФ: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана

Москва не даст в обиду задержанных в Беларуси граждан РФ, вина 33 задержанных россиян ничем не доказана.

Об этом заявила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление Александра Лукашенко.

"Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - подчеркнула дипломат.

Вместе с тем, она сказала, что Лукашенко прав в том, что братские отношения республики с Россией не подвержены сиюминутным интересам, в том числе электоральным.

По ее словам, Лукашенко - опытный политик, который не первый раз проводит выборы. "[Лукашенко] прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные, - подчеркнула Захарова. - Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия".