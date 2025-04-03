Последнее обновление: 03.04.2025 18:10

Чехия депортирует работавшую на ГРУ белорусскую журналистку

Правительство Чехии в среду внесло в национальный санкционный список белорусскую журналистку Наталию Судленкову, работавшую на российскую разведку, и сотрудника российской спецслужбы ГРУ Алексея Шаврова. Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала.

По его словам, эта пара представляла угрозу безопасности Чехии. Судлянкова, ранее получившая убежище в Чехии, должна покинуть страну.

Утверждается, что белоруска Судленкова была влиятельным агентом ГРУ, активно распространяла российскую пропаганду. По словам Фиалы, она сознательно и систематически действовала в интересах Российской Федерации и получала за это финансовое вознаграждение. Шавров руководил ее деятельностью из Москвы.

«Ее деятельность финансировалась непосредственно из России, и в последние годы ей выплачивались десятки тысяч в криптовалюте», - добавил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он также отметил, что Судленкова в течение многих лет тайно и осознанно работала в Чехии в интересах российских организаций. Помимо разведывательного управления ГРУ, она сотрудничала с Российским фондом защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также с организацией «Бессмертный полк России».

Кроме того, она вела деятельность в поддержку российского олигарха Алишера Усманова, находящегося под санкциями, что также является одним из критериев для их введения.



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