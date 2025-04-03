Греция планирует создать масштабную систему обороны "Щит Ахиллеса"

Греция в рамках масштабной модернизации своих вооруженных сил планирует создать систему обороны "Щит Ахиллеса", которая будет работать на пяти уровнях. Об этом говорится в публикации Kathimerini.

Как выяснили СМИ, основная часть программы "Щит Ахиллеса" стоимостью около 2,8 миллиарда евро должна быть введена в эксплуатацию до 2027 года.

Она будет работать на пяти уровнях: против баллистических ракет, против кораблей, против подводных лодок, против дронов.

По словам премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, Греция располагает системой Patriot, но текущий спрос может высвободить ресурсы для создания новой системы через четыре-пять лет.

"Европейские возможности ограничены. Израиль, с которым нас связывает стратегический союз, может предоставить эти возможности раньше", – сказал он.

Мицотакис упомянул о дискуссиях по поводу ракетной системы средней дальности Barak от израильской компании IAI.

Кроме того, планируется закупить у израильской компании Elbit около 36 реактивных систем залпового огня PULS на сумму около €700 миллионов.

В то же время с немецкой оборонной промышленностью ведутся переговоры по системе IRIS-T.

Кроме того, существуют планы установки систем противодействия беспилотникам на объектах критической инфраструктуры.

Мицотакис также рассказал о программах дальнейшей поддержки различных систем вооружения, которые были выбраны правительством как приоритетные.

В частности, премьер-министр упомянул транспортные самолеты C-130 и C-27, которые, по его словам, теперь доступны в большем количестве.

Напомним, Мицотакис накануне объявил, что Греция до 2036 года потратит около €25 миллиардов на "самую радикальную" модернизацию вооруженных сил в своей современной истории.

Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.