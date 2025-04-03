Белорусы при поездке в Латвию должны будут сообщать о цели своего визита

Сейм Латвии 3 апреля в окончательном чтении утвердил поправки к Иммиграционному закону и закону "О государственной границе".

Изменения предусматривают требование для граждан третьих стран, у которых нет выданной в Латвии визы или вида на жительство, предоставлять перед въездом в Латвию конкретные сведения о себе, родственниках и цели поездки, сообщают латвийские СМИ.

Также пропуск в приграничную зону гражданам третьих стран, начиная с 15-летнего возраста, будет выдаваться только при согласии Службы государственной безопасности (СГБ).

Поправки, оговаривающие условия допуска в приграничную зону, вступят в силу с момента провозглашения и будут действовать до конца 2027 года. Поправки к Иммиграционному закону, вводящие для граждан третьих стран требование предоставлять информацию о себе и цели визита, вступят в силу 1 сентября этого года.

Поправки в Сейм внесла парламентская Комиссия по национальной безопасности, подчеркнув, что Россия и Беларусь не откажутся от использования граждан дружественных им стран для разведки и других вредоносных действий, направленных против Европейского Союза и стран-членов НАТО.

Под действие законов подпадут граждане всех стран, исключая государства-члены ЕС, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии. То есть, речь идет в первую очередь о России, Беларуси и странах СНГ.

Граждане третьих стран, не имеющие выданной в Латвии визы или вида на жительство, будут обязаны за 48 часов до въезда в Латвию указать цель поездки, предполагаемый срок пребывания, место проживания, маршрут передвижения и контактную информацию. Также потребуется информация о сфере занятости и о том, не претендовал ли конкретный гражданин третьей страны на выборную должность, не имеет ли сейчас или в прошлом статуса государственного или муниципального служащего. Нужно будет предоставлять информацию о службе в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, учреждениях внутренних дел, юридических или иностранных (включая дипломатические) ведомствах.

Эту обязанность планируется ввести с сентября этого года. За непредоставление или предоставление ложной информации может быть наложен штраф до €2000.

Однако открытым остается вопрос о том, как в условиях свободного передвижения внутри ЕС и Шенгенской зоны, будет осуществляться такой контроль. В случае, если граждане третьих стран пересекают сухопутные границы Латвии с Россией или Беларусью - это возможно. Проверки осуществляются и в аэропорту. Однако границы Латвии с Литвой и Эстонией открыты, и теоретически граждане третьих стран могут путешествовать, например, из Венгрии, через Польшу в Литву и далее в Латвию.

Изменения предусматривают, что государственные службы безопасности не реже одного раза в год будут оценивать необходимость данного требования, его влияние и дальнейшую целесообразность, а затем представят отчет в Сейм. Эти изменения не будут распространяться на лиц с дипломатическим иммунитетом или на тех, кто совершает краткосрочную поездку для выполнения официальных функций или обеспечения технической поддержки.

Также планируется, что в будущем пропуск в приграничную зону гражданам третьих стран будет выдаваться только при согласии Службы государственной безопасности (СГБ).

Кроме того, предусмотрено, что уже выданные и действующие временные пропуска останутся в силе не более чем два месяца с момента вступления поправок в закон в силу.