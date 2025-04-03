Чехия обеспечила ежемесячные поставки боеприпасов в Украину до сентября

Чешская инициатива по боеприпасам, созданная для софинансирования государствами-союзницами закупки боеприпасов для Украины на внешних рынках, имеет достаточно ресурсов для обеспечения ежемесячных поставок в Украину боеприпасов до сентября 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в рамках саммита министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3 апреля.

Чешская инициатива имеет достаточно ресурсов, чтобы предоставлять Украине боеприпасы до сентября на ежемесячной основе, сказал министр иностранных дел.

"Прежде всего, что касается чешской инициативы – важно то, что мы смогли обеспечить финансирование, и теперь эта инициатива имеет достаточно ресурсов, чтобы ежемесячно предоставлять Украине боеприпасы до сентября", – сообщил Липавский, которого цитируют украинские СМИ.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря взносам Канады, Норвегии, Нидерландов и Дании.

"Эта инициатива снизила эффективность российской артиллерии на 500%. Мы уменьшили соотношение (количества снарядов в вооруженных сил Украины и России – ред.) – с 1 к 10 до 1 к 2, и это очень важно", – добавил он.

Ян Липавский также рассказал, что в 2024 году чешская промышленность поставила в Украину 1,5 миллиона боеприпасов. Причем "полмиллиона из них – крупнокалиберные боеприпасы калибра 155 мм и 152 мм".

Чехия также входит в коалицию дронов для Украины.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова принять участие в иностранной миссии, которая отправит войска в Украину в случае потенциального заключения мирного соглашения.