На Могилевщине раскрыли аферу с фиктивной заготовкой древесины

В Осиповичах сотрудники ОБЭП выявили схему фиктивной заготовки древесины. Об этом сообщает МВД.

Согласно информации, между госучреждением и коммерческой организацией был заключен договор на заготовку пиломатериалов. Однако, поняв, что в установленный срок выполнить обязательства не получится, должностное лицо дало указание подчиненным на составление подложных документов о завершении вырубки в полном объеме. Согласно акту приемки, вся древесина находилась на складе заказчика. Однако при посещении лесничества выяснилось, что на одном из участков работы вовсе не проводились.

Причиненный предприятию ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.