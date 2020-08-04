Минобороны РБ: В Витебской области идет плановый призыв на сборы

Плановые военные сборы в Витебской области начнутся 11 августа, сообщила официальный представитель министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что в Беларуси призывают из резерва граждан в приграничных с Россией районах. Явиться они должны будут в военкоматы 10 августа на следующий после выборов президента день.

"Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных Силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе", - сказала Гаврусик, которую цитирует Sputnik.by.

"В Витебской области они начнутся 11 августа. Не стоит забывать, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы. Уточнение документов, данных военнообязанных, мобилизационных предписаний — это текущая работа военкоматов", - отметила Гаврусик.

Она также сказала, что призыв резервистов в Витебской области еще не означает, что и сборы пройдут в своем регионе. Резервистов могут отправить в части, где они ранее проходили службу по всей территории республики.