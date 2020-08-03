Последнее обновление: 03.08.2020 18:32

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

Лукашенко 3 августа подписал указ №297 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

«Документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку», - сообщает пресс-служба президента.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

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