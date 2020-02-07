Последнее обновление: 07.02.2020 11:49

Минобороны и Минздрав РБ точнили требования к здоровью военнообязанных

Министерство обороны и Министерство здравоохранения Беларуси совместным постановлением №1/1 от 3 января 2020 года утвердили Инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью.

«Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено», - говорится в комментарии Минобороны РБ к документу.

Постановление принято с целью уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, по следующим классам заболеваний: заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы; заболевания эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Кроме того, скорректированы требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.

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