Последнее обновление: 01.08.2020 19:42

Консул РФ: Сговор задержанных граждан РФ с Тихановским – надуманная позиция

Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Беларуси россиянами, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» консул Кирилл Плетнев.

По его словам, встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одном из белорусских пенитенциарных учреждений. В ней принимали участие заведующий консульским отделом и консул.

Как отметил Плетнев, каждому из россиян предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В этих документах, подчеркнул консул, «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей», передает БелаПАН.

«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — подчеркнул российский консул.

ТАСС со ссылкой на российское посольство сообщил, что посещение задержанных «было продолжительным по времени».

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