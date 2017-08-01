Последнее обновление: 01.08.2017 15:28

Беларусь озаботилась улучшением положения детей и охраной их прав

Проект Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017-2021 годы вынесен на общественное обсуждение. Документ опубликован на сайте Минобразования РБ.

Проект нацплана станет четвертым программным документом, направленным на содействие выполнению Беларусью взятых на себя международных обязательств в области обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка, включая совершенствование законодательства и правоприменительной практики. Цель документа - развитие ключевых механизмов реализации госполитики в интересах детей в различных сферах жизнедеятельности общества. Предполагается, что он объединит и скоординирует усилия госорганов и организаций, а также институтов гражданского общества по реализации в стране положений Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной Беларусью в 1990 году.

Ознакомиться с проектом документа можно на портале Министерства образования.

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