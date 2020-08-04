Последнее обновление: 04.08.2020 16:53

Лукашенко подтвердил существование расстрельной команды во главе с Шейманом

Лукашенко подтвердил предположения о том, что в Беларуси под руководством В. Шеймана действовала расстрельная команда, убивавшая криминальных авторитетов и других лиц уголовного мира.

"Шейман и еще пара человек, которые с пистолетами ходили и ездили, уничтожая подонков. Мы это прошли", - заявил Лукашенко вовремя послания, пытаясь нарисовать картину бандитских 90-х в Беларуси.

«Мы в Минске расстреляли 32 банды как жуков под Одессой»…

Эту же команду потом связывали с исчезновением политиков Ю.Захаренко, В. Гончара, Д. Завадского и других.

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