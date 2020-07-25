Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло

Россия выиграла многолетний спор с Евросоюзом о применении так называемых энергокорректировок, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Речь идет о непризнании в ЕС низких цен на энергоносители (газ, тепло, электроэнергию и так далее) внутри России при расчете себестоимости поставляемых на экспорт российских товаров.

Третейская группа в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) встала на сторону России в споре с ЕС в отношении якобы нерыночного характера российской экономики, сообщили в Минэкономразвития, передает РБК.

Она признала противоречащей правилам организации практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях по выявлению поставок товаров по заниженной стоимости в ущерб конкуренции не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья.

Такой подход стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта, он основан на предположении о нерыночном характере ценообразования в России, в частности на газ, объяснили в ведомстве.

«Его использование привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный материальный ущерб», — указали в Минэкономразвития.

Вступление в силу решения третейской группы ВТО, от которого в том числе зависят дальнейшие решения по снятию антидемпинговых пошлин с российских товаров, может быть отложено из-за подачи юристами ЕС апелляции. Это способно затянуть процесс на неопределенный срок.