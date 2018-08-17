Последнее обновление: 17.08.2018 18:52

В ЕС отказались комментировать участие Путина в свадьбе главы МИД Австрии

В ЕС не комментируют приглашение президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Мы не комментируем это приглашение, если хотите, можете обратиться за соответствующим комментарием к австрийским властям", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли появление Путина на свадьбе хорошим примером со стороны председательствующей в Совете ЕС страны.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 18 августа по дороге в Берлин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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