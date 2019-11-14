Глава Еврокомиссии назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой.

«Президент Франции недавно заявил, что согласен в этом вопросе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и рассчитывает, что последний убедит поляков изменить свое отношение к России», — сказал Туск.

«Эмманюэль, только меня убеждать не надо», — отметил глава Еврокомиссии, сообщает Financial Times.

Как отметил Туск, следует помнить, что «Россия является не стратегическим партнером Евросоюза, а его стратегической проблемой».

Ранее заявление Макрона прокомментировал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, французский президент делает такие заявления, потому что «не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее», передает РБК.

В четверг, 7 ноября, Макрон в интервью британскому журналу The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО и о том, что европейским странам необходимо перестать рассчитывать на США и других союзников и начать наращивать свою оборону.

При этом он призвал другие страны Европы налаживать диалог с Москвой. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель выразили свое несогласие со словами французского лидера.