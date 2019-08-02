Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету.

Такое мнение высказал специальный представитель США по переговорам относительно Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

Одновременно он отметил, что это не означает, что Европа сейчас перелистывает страницу и забывает про российскую агрессию. Наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

«Теперь есть ясность в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов, которые вызывают обеспокоенность в Восточной и Центральной Европе, а иногда и в Западной, как дальнейшая реализация проекта «Северный поток-2», влияние Кремля на Европу через энергетическую политику.

Санкции ЕС сохраняются уже длительное время. Даже такие люди, как лидер итальянской «Северной лиги» Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все более рассматривается как негативная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей действительно усиливается", - сообщил Волкер.