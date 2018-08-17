Последнее обновление: 17.08.2018 13:14

Эстония утвердила проект границы с Россией стоимостью €190 млн

Правительство Эстонии утвердило проект строительства границы с Россией стоимостью €190 млн, передает ERR.

Отмечается, что строительство будет завершено в 2026 году. «За счет имеющихся средств мы немедленно начнем проводить конкурсы на строительство четырех отрезков границы общей протяженностью 33 км», — сказал министр внутренних дел страны Андрес Анвельт. По его словам, при строительстве следующих участков необходимо учитывать оценку строительного рынка, согласно которой расходы по проекту могут увеличиваться до 7% в год.

Он также пояснил, что строительство начнется с юга на север, поскольку на южном участке наблюдается более активная нелегальная миграция, а также случаи контрабанды, передает РБК.

В феврале сообщалось, что проект строительства границы резко подорожал. Его цена возросла с €79 млн до более чем €190 млн. Эстония решила модернизировать инфраструктуру вдоль границы в 2015 году. Проект предполагает строительство забора, патрульных троп, преград для животных, шлагбаумов, пограничных столбов и т.д.

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