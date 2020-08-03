Газпром не будет менять цену газа для Беларуси в текущем году

Газпром дал понять, что не будет в текущем году менять цену и/или объем поставляемого в Беларусь газа и ожидает выручку от поставки газа в РБ по итогам 2020 года в размере $2,69 млрд., говорится в материалах Газпрома по итогам заседания Совета директоров.

«…ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил: 1. Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Республику Беларусь должна ориентировочно составить 2 690 000 000 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов) долларов США», - говорится в материалах Газпрома.

За 5 месяцев 2020 года Беларусь импортировала 7,948 млрд. кубометров газа по $130,3 за тысячу кубометров.

Газпром также рассчитывает, что выручка от транзита газа по территории Беларуси в 2020 году составит порядка $345 млн.

"…. ориентировочная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь в 2020 году должна составить 345 000 000 (Триста сорок пять миллионов) долларов США", - сказано в материалах.

Задолженность Беларуси перед Газпромом на начало августа перевалила за $300 млн. По утверждению белорусской стороны, причиной возникновения задолженности стали разногласия между сторонами по вопросу расчета калорийности поставляемого газа.