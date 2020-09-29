Семашко и его газовые грезы

Работа с Газпромом по вопросу поставок природного газа идет плодотворно, утверждает посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

Отвечая на вопрос о поставках российского газа в будущем году, Семашко рассказал, что 11 сентября состоялась встреча с главой Газпрома Алексеем Миллером и "мы продвинулись в понимании. Нюансы говорить не буду", передает Sputnik.by.

"В Санкт-Петербург я выезжал и я считаю, что плодотворно поработали и поговорили. В главных вопросах нашли консенсус, как говорил Мишка Горбачев ", - сказал Семашко.

По его словам, вопрос с поставками голубого топлива в республику будет решаться поэтапно.

"Какой-то шаг будет с 1 января 2021 года. Я думаю, что единый рынок реально создать с 1 января 2022 года", - предположил Семашко.

Высказывания Семашко, скорее всего, не отражают реальность, разве что, встреча 11 сентября действительно имела место. Ранее, глава Газпрома Алексей Миллер неоднократно говорил о том, что любые переговоры о цене на газ в 2021 году и далее начнутся только после полного погашения Беларусью текущей задолженности за газ.

По этой причине, Семашко мог говорить о чем угодно, но все эти разговоры с юридической точки зрения – не более чем вежливая беседа в стиле бла-бла-бла.