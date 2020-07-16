Генпрокуратура РБ вызвала на беседу представителей штаба Бабарико

Генпрокуратура Беларуси вызвала представителя штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и юриста штаба Максима Знака.

«Марию Колесникову и Максима Знака вызвали в генпрокуратуру. Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования», - сообщил штаб Бабарико

Встреча была назначена на 11 часов, однако штаб попросил перенести общение на другое время, которое пока уточняется.

«Созвонились с генпрокуратурой. Перенесли встречу на другое время. Повестка конструктивная», - сообщил штаб.