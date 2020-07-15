Власти РБ срочно закрыли главпочтамт из-за жалоб в ЦИК

Белорусские власти срочно закрыли главпочтамт, чтобы помешать гражданам отправить по почту жалобы в ЦИК Беларуси из-за отказа в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико.

Как сообщалось, сегодня в ЦИК РБ для подачи жалобы выстроилась очередь в полтора км. По некоторым оценкам, в очереди стояли более 2000 человек.

«К вечеру на площадь Независимости начали стягиваться сотрудники ОМОН, автозаки и спецтехника. В городе появились солдаты внутренних войск, оцепившие улицу Мясникова. В 19.00 ЦИК закрылся, люди двинулись в сторону главпочтампта, чтобы направить жалобы почтой, но и он срочно прекратил работу», - сообщил правозащитный центр «Весна».

Были перекрыты станции метро "Октябрьская", "Площадь Победы"и " Купаловская". Люди двинулись на железнодорожный вокзал, где круглосуточно работает почтовое отделение. Однако и оно оказалось "заминированным", в отделении погасили свет.

В результате ОМОН начал очередной хапун. В Минске, по данным Весны задержаны около 15 человек. Такое же количество задержанных и в Борисове.

Среди задержанных в Минске оказались два журналиста (оба были позже освобождены): Антон Трофимович (журналист Радио Свобода) - был избит при задержании, разбит нос, майка в крови, - и Виолетта Савчиц (журналистка БелаПАН). Также был задержан гражданин США Олег Миколайчук.