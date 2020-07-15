Украина продлит карантин до осени, белорусам украинское Черное море не светит

Власти Украины как минимум на месяц продлят введенный из-за эпидемии коронавируса адаптивный карантин, сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 не позволяет отменить ограничения.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - сказал Степанов, которого цитирует РБК-Украина.

Власти Украины открыли границу, однако въезд в страну предполагает прохождение 14-дневного карантина, что делает бессмысленной любую турпоездку в страну. Таким образом, белорусы этим летом не смогут попасть на украинское Черное море.