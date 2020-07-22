Последнее обновление: 22.07.2020 16:29

Правительство РБ обсуждает будущее белорусского туризма

Межведомственный экспертно-координационного совет по туризму при правительстве Беларуси обсудил сегодня программу поддержки туризма в условиях пандемии проект Национальной стратегии развития туризма в РБ до 2035 года.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, «поручение по разработке данной стратегии было дано Лукашенко в целях максимальной реализации потенциала туристической отрасли и увеличения вклада туризма в экономику страны».

«В основу проекта положены результаты научно-исследовательской работы, которая проведена временным научным коллективом, созданным для этих целей при Белорусском государственном экономическом университете», - также говорится в сообщении.

Научная работа построена на основе анализа международного опыта, объективной оценки развития отрасли… Власти говорят, что реализация стратегии позволит Беларуси «войти в число 100 дестинаций устойчивого развития туризма, а также в число стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере туризма».

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