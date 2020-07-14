Чартерные рейсы из Беларуси в Тунис отменены по 22 июля

Тунис по-прежнему не хочет пускать к себе белорусских туристов. Чартерные рейсы из Беларуси в эту страну отменены по 22 июля, сообщил Республиканский союза туристических организаций.

Первоначально, возобновление чартеров в Тунис планировалось с 28 июня, затем с 5 июля и с 16 июля.

«Корректировки в полетной программе связаны с тем, что власти Туниса каждую неделю обновляют списки государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без тестов на коронавирус. Очередное обновление «зеленого списка» произойдет предположительно 15 июля», - говорится в сообщении РСТО.

Тунис открылся для зарубежных путешественников с 27 июня.