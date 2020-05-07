Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу.

Повышение цен на саудовскую нефть дает рынку сигнал о признаках улучшения спроса на нефть. Так, июньские цены для поставок в Азию повысились на $1,4 за баррель, теперь дисконт к эталону сократился до $5,9 за баррель, передает ТАСС.

Июльский фьючерс нефти сорта Brent на 16:18 торгуется у отметки $31,77 за баррель, нефть марки WTI торгуется по $27,24 за баррель.