Последнее обновление: 05.04.2019 14:26

Саудовская Аравия в мае повысит цены на нефть для Европы и Азии

Саудовская Аравия в мае увеличит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Европы и Азии, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно для азиатских клиентов подорожают наиболее "легкие" виды нефти - на $0,25-0,3 за баррель. В частности, Arab Super Light будет стоить на $3,35 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.

Для стран Средиземноморья повышение стоимости со следующего месяца составит $1-1,2 за баррель, для государств Северо-Западной Европы - $0,9-1,5 за баррель.

Цены для клиентов из США на большинство сортов нефти в мае также вырастут. Исключением станет лишь марка Arab Extra Light, которая подешевеет на $0,2 за баррель.

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