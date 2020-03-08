Саудовская Аравия сбрасывает цену на $10,25 за баррель для европейских НПЗ

Саудовская Аравия планирует в апреле нарастить добычу нефти до уровня, превышающего 10 млн барр./сутки. В марте добыча составляет 9,7 млн барр./сутки.

Такой шаг рассматривается на фоне срыва сделки ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Как заявил агентству неназванный менеджер хедж-фонда, подобные действия на нефтяном рынке «эквивалентны объявлению войны». Саудовская Аравия заявила о готовности увеличить добычу до рекордных 12 млн барр./сутки, «если потребуется».

Такие действия Саудовской Аравии могут быть попыткой оказать давление на Россию и другие страны-производители, чтобы те вернулись за стол переговоров.

Saudi Aramco готова пойти еще дальше, значительно увеличив скидку на нефть марки Arab Light для нефтеперерабатывающих предприятий в Северо-западной Европе на внушительные 8 долларов за баррель, предлагая ее по цене на 10,25 доллара за баррель ниже к цене эталона Brent. Российская Urals торгуется с дисконтом около 2 долларов за баррель к цене эталона Brent. Трейдеры говорят, что этот шаг станет откровенной атакой на возможность российских компаний продавать нефть в Европе.

«Это будет жестко», - сказал Дуг Кинг, инвестор хедж-фонда, который стал соучредителем Merchant Commodity Fund. - «ОПЕК + собирается увеличить объемы поставок в то время, как мир столкнулся с падением спроса. Цена 30 долларов за баррель вполне возможна».

Нефтяные трейдеры смотрят на исторические графики, чтобы понять, как могут пойти низкие цены Одна потенциальная цель - 27,10 доллара за баррель, достигнутая в 2016 году во время последней ценовой войны. Но некоторые считают, что рынок может пойти еще ниже.

«Мы, вероятно, увидим самые низкие цены на нефть за последние 20 лет в следующем квартале», - сказал Роджер Диван, аналитик рынка нефти в консалтинговой IHS Markit Ltd. и ветеран-наблюдатель ОПЕК, подразумевая, что цена может упасть ниже 20 долларов США. баррель.

Мировой эталон нефти марки Brent упал до 9,55 долл. за баррель в декабре 1998 года в ходе одной из ценовых войн, которые Саудовская Аравия начала за последние 40 лет.